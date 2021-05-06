На поезде за границу. Когда "Укрзализныця" вернет международные перевозки?

Компания ведет переговоры с иностранными партнерами. Уже есть предварительные договоренности и сроки восстановления движения поездов

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

С июня "Укрзализныця" начнет возобновлять международные пассажирские перевозки. Уже есть договоренности о восстановлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. По маршруту Киев – Вена (Австрия) пустят беспересадочные вагоны, а в Захонь (Венгрия) будет ходить поезд из Чопа.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Кроме того, компания ведет переговоры с польской PKP Intercity и польской железной дорогой. Если диалог завершится успешно, между Украиной и Польшей снова будут ходить скоростные поезда.

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Напомним, с 5 мая поезда по всей Украине ходят без ограничений – были сняты последние ограничения на высадку и посадку пассажиров, которые действовали в Житомирской области.

Кроме того, из-за высокого спроса "Укрзализныця" продлила до Харькова движение поезда Одесса – Днепр, а поезда Харьков – Николаев – до Одессы. Таким образом, фактически появилось два дополнительных поезда, которые совершат по четыре рейса между Харьковом и Одессой.

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