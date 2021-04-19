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На Пасху и майские назначили 16 дополнительных поездов: список

19 апреля, 10:52

Ксения Капустинская

Украинцам во время праздников будет проще уехать в Карпаты и к морю, но нельзя забывать о карантинных ограничениях

В преддверии майских праздников и Пасхи, когда в Украине будут длинные выходные, "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов. Билеты на них уже в продаже. На протяжении всех майских праздников будут курсировать поезда во Львов, Ивано-Франковск, Рахов и Ужгород на Западе, сообщают новости "Сегодня".

Список дополнительных поездов на Пасху и майские

Видео: Сегодня

Кроме того, в мае назначат дополнительные рейсы регулярных поездов. Пока сообщается о пяти маршрутах:

А маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев продлят до станции Винница.

Также УЗ призывает пассажиров не подвергать себя и окружающих риску и напоминает об обязательности соблюдения противоэпидемиологических требований во время путешествий.

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Напомним, с 11 апреля, "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область.

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Источник: Сегодня

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