На борьбу с рупорами Кремля выделят 500 миллионов: что решил СНБО

Российская пропаганда лезет изо всех щелей / Фото: DELFI.LV

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о построении общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, которая к концу 2021 года должна покрывать не менее 95% территории Украины, включая приграничные регионы.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, это будет сделано для обеспечения информационной безопасности государства.

МХ-7 будет транслировать от 10 до 12 каналов: прежде всего государственные телекомпании и "Суспільне мовлення". Все коммерческие каналы допустят к трансляции по результатам конкурса, который будет проводить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Оператором мультиплекса определен Концерн РРТ, который входит в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, говорится в сообщении.

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На проект под государственные гарантии возьмут кредит в 490 млн грн в рамках программы обеспечения национальной безопасности и обороны, сообщает Офис президента.

А глава Минцифры Михаил Федоров заявил: "Сегодня принято решение создать бесплатную сеть мультиплекс, чтобы люди смогли смотреть украинское ТВ на оккупированных территориях и не попадали под влияние российской пропаганды".

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, что на заседании СНБО было принято решение провести аудит сделок о продаже земельных участков и строительстве домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. По его словам, речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

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