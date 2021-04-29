Можно ли сэкономить на пасхальной выпечке? Мы провели эксперимент

Куличи испекли из двух абсолютно разных видов теста, одинаково упаковали и выяснили, какой из них предпочли дегустаторы

Традиционная пасхальная выпечка в 2021 году подорожала на 21%. Но и на ней можно сэкономить. Как показал эксперимент "Сегодня", бисквитный кулич-обманка обойдется всего в 17 гривен, в то время как традиционная дрожжевая паска – больше 35 гривен. Есть только один минус – потеря во вкусе. Но так ли она существенна, как кажется? Об этом мы спросили обычных украинцев. Оказалось, что даже дешевый кулич могут принять за дорогой.

Видео: Сегодня

Из чего состоят наши паски? В оба кулича корреспондента "Сегодня" Дарья Мельник добавила изюм в сиропе. Но в дорогую выпечку крупный, а в дешевую – мелкий. Тесто различается сильнее – в бисквитное идут только яйца, мука, сахар и немного ванили. Для дорого кулича используются дрожжи, молоко, желтки, мука, сливочное масло, сахар и мед.

Из оставшихся белков сделали швейцарскую меренгу, чтобы использовать ее в качестве глазури. Украшения на обеих куличах – почти одинаковые.

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С готовыми угощениями мы отправились на улицу, чтобы спросить у людей, какой кулич, по их мнению, домашний, а какой – из магазина. Почти все, кто пробовал, бисквитную паску считали домашней, а настоящую, на желтках -

магазинной. С толку людей сбивала дешевая посыпка, но дрожжевой кулич все равно оказался вкуснее.

Напомним, по подсчетам "Института аграрной экономики" в целом пасхальный набор продуктов подорожал на четверть. Впрочем, эксперты считают, что после Пасхи подешевеют как минимум яйца и мясо.