Смерть для украинской "химии": как газовый кризис в Европе изменит цены на наши товары

Как цены на газ в Европе могут повлиять на украинскую экономику - ответ экспертов / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока в Европе царит газовый кризис, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что тарифы на природный газ для украинцев остаются постоянными и вполне приемлемыми.

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И действительно, в Европе потребители уже столкнулись со значительным удорожанием различных товаров, а цена за кубометр газа перевалила за 25 грн.

Например, в Испании стоимость электроэнергии выросла на 35% за последний год. Только в течение августа она подскочила почти на 8%.

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Еще одной уязвимой страной является Италия, ведь она остается зависимой от российского газа и около 40% ее энергоносителей используют именно данный ресурс.

Соседняя от Украины Польша также ощутила на себе газовый кризис, несмотря на то, что эта страна больше зависит от угля.

В платежках людей цены увеличились более чем на 20%, но от резких скачков население более-менее застраховано.

Польша также планирует постепенно полностью отказаться от российского газа и не будет продлевать контракт с Газпромом, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В Великобритании газовый вопрос сильно ударил по пищевой промышленности и соответственно – ценах на продукты.

Для украинских потребителей цена на газ не будет превышать 8 грн, именно такой тарифный план будет действовать вплоть до мая 2022 года, заявил премьер.

По словам Председателя Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, такая ситуация существуют следствием несовершенной аналитической политики и переориентации ЕС на биржевые рынки.

"На бирже все всегда определяется спросом, предложением и спекулятивным фактором, который в данный момент и проявился. А проявился он потому, что изменились условия финансовой ответственности компаний, находящихся на газовом рынке", – говорит эксперт.

По мнению Юрия Корольчука, в Европе действительно могут взлететь цены на товары, но для этого нужно, чтобы период высокой цены на газ затянулся примерно на три месяца.

"Если это затянется, и так цена сохранится и будет распространяться на другие объемы газа, то в Украине действительно подорожает импортная продукция. Мне трудно сказать на сколько, но можно говорить о росте минимум на 30%", – отметил Председателя Наблюдательного совета Института энергетических стратегий .

Цены в Украине взлетят?

Другой эксперт "Сегодня" – Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич имеет не такой оптимистичный прогноз.

По его словам, газовый кризис непременно повлияет на ситуацию в Украине, ведь наша страна по импортному паритету больше привязана к Евросоюзу.

"Это инфляция, это существенное подорожание газа для промышленных потребителей, фактически, это смерть для украинской химии и уже на сегодняшний день остановились некоторые предприятия.

Во-вторых, отмечает эксперт, существуют сложная финансовая ситуация в Нафтогазе, ведь ему не хватает денег для закупки газа.

Для украинских потребителей эти проблемы отразятся на ценах на различные товары.

"Подорожает все, ведь инфляция – это подорожание всего без исключения, ведь существуют не так много отраслей народного хозяйства, которые не используют газ. Газ существуют и в стоимости хлеба, и почти каждого продукта", – говорит эксперт.

Все зависит от того, какая часть газа используется при производстве того или иного продукта, чем она больше – тем сильнее газовый кризис отразится на цене.

Зато Дмитрий Марунич уверен, что в Европе обязательно состоится искусственная коррекция цены, ведь такие высокие цены убивают экономику.

В вопросах химической промышленности Юрий Корольчук частично согласен с Дмитрием Маруничем и считает, что это отрасль, на которой газовый кризис отразится больше всего.

Зато по мнению Корольчука, это будет заметно уже потом, когда удобрения, производимые на мощностях предприятий, понадобятся для нового урожая.

Так, эхо зимнего газового кризиса может повлиять на цены на некоторые овощи и фрукты.

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