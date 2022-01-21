Monobank блокирует карточки и не дает забрать деньги – что происходит

На Monobank пожаловались сразу несколько клиентов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу несколько клиентов Monobank пожаловались, что банк отказал им в обслуживании и не дает забрать со счета крупные суммы денег.

Об этом они написали отзывы на специальном сайте "Минфин".

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Первый мужчина рассказывает, что на его карте было 83 тысячи гривен и в какой то момент Monobank заблокировал его карту и отказал в обслуживании в одностороннем порядке.

В учреждении клиенту ответили, что банк оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, но как быть с деньгами.

По словам разгневанного украинца, он написал уже шесть заявлений, которые до сих пор рассматривают.

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"Никакой конкретики, сложилось впечатление что они ничего не делают! И никто не собирается возвращать мои личные средства", – говорится в отзыве.

У второго клиента ситуация похожа, на карточке заблокированными оказались 68 тысяч гривен, при этом он обслуживался в этом банке два года.

Мужчина пишет, что у него не было никаких проблем с кредитной историей и даже хранились сбережения на депозите в Monobank.

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"Было очень обидно и неприятно, почувствовал себя каким то отбросом об которого вытерли ноги. Отношение, как будто я террорист какой то", – рассказывает клиент.

Ему, как в предыдущем случае, сказали писать заявления, однако за неделю вопрос с возвратом средств так и не решили.

В Monobank пока не ответили на эти жалобы, однако ранее банк отмечал, что имеет право отказать в обслуживании клиенту в одностороннем порядке.

В Украине проводится финмониторинг

Из-за проведения в стране усиленного финмониторинга карточки некоторых украинцев могут быть заблокированы банком, если он сочтет какие то операции подозрительными.

Это касается всех украинских банков, а вот подозрительными они могут счесть даже несколько транзакций по 5 тыс. грн с одной карты подряд.

Также, по закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", под особый контроль попадают анонимные переводы, операции с наличными и нетипичными для клиента суммами.

"Сегодня" также писали про самые популярные схемы банковских мошенников и рассказывали, как увеличить кредитный лимит на картах популярных банков.