Мочанов продает легендарный Lincoln за $25 тыс. Нужны деньги – фото

Известный автогонщик выставил на продажу свой легендарный автомобиль 1983 года выпуска

Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov

Легендарный автогонщик, блогер, доброволец-волонтер во времена АТО Алексей Мочанов продает свой автомобиль Lincoln Mark VI. 1983 года выпуска.

Об этом он написал у себя в Facebook.

Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov

По его словам, машина находится в отличном состоянии: "сел-поехал".

Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov

"Цена $25 тыс. Без торга и обмена. Нужны деньги. Отвечу в личку", - написал он.

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Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov

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Алексей Мочанов выставил на продажу свой Lincoln Mark. Фото: facebook.com/alex.mochanov

Напомним, ранее известный автогонщик подсказал водителям, как обезопасить себя, выезжая на дороги в снег, туман и гололед: пять советов водителям от Мочанова.

Также он дал 12 советов автомобилистам, как пережить погодные невзгоды с минимальным ущербом для себя и для своего "железного коня". Самый оптимальный вариант, по его словам, это оставить автомобиль дома, чтобы разгрузить дороги.