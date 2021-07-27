Мировые цены на кофе взлетели до рекорда за 7 лет – в чем причина

Предварительные подсчеты говорят о том, что мировое потребление напитка в этом году превысит производство впервые с 2017 года

Кофе стремительно дорожает / Фото: Poster, REUTERS/Mariana Bazo

Цена на кофе сорта арабика подскочила до семилетнего максимума. Внезапный скачок произошел на фоне сокращения поставок из-за аномальных погодных условий в Бразилии. Эта страна – крупнейший в мире производитель и экспортер кофе. В этом году в Бразилии начались аномальные заморозки, а перед тем страна пережила год сильнейшей засухи и лесных пожаров.

Аналогичные погодные условия последний раз наблюдались почти сто лет назад, пишет Trading Economics.

Эксперты опасаются, что резкое падение температур в трех основных кофепроизводящих регионах (штаты Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс) может привести к провальному урожаю кофе в следующем году. Перебои с поставками в Колумбию и Вьетнам – это два других крупных производителя – не добавляют оптимизма.

В результате, цена фьючерсов в ходе торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures поднялась до максимума октября 2014 года – 2 долларов за фунт. Более того, по предварительным подсчетам Минсельхоз США (USDA), потребление кофе в мире в этом году превысит производство впервые с 2017 года.

Цены на кофе в последние годы

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Что по цифрам

За год зерна арабики подорожали на 63%, котировки робусты выросли почти на 30%.

В мае 2021 года Бразилия экспортировала на 20% зерен меньше, чем в тот же период годом ранее.

Как известно, Украина не производит кофейные зерна. А это говорит о том, что цены на кофе внутри страны напрямую зависят от мировых расценок. Соответственно, в ближайшие месяцы кофе подорожает и в Украине. Цены резко вырастут, как только на полки наших магазинов попадет напиток, произведенный из сырья, продаваемого по рекордным ценам.

Интересно, что аномально теплая погода в Украине, напротив, дала возможность выращивать экзотические культуры. Подробнее об этом в сюжете "Сегодня":

Напомним, за последние пять лет импорт кофе в Украину вырос на 63%. Только в 2020 году в страну завезли более 48 тыс. тонн кофе на 116 млн долларов. Больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.

Крупнейшим экспортером напитка в Украину в 2020 стала Польша (37,8 млн долларов – 23%). За ней следуют: Италия (25,5 млн долларов (15%), Германия – 14,8 млн долларов (9%), Вьетнам – 14,6 млн долларов (9%). Бразилия поставляет ощутимо меньше – 12,4 млн долларов (7%).