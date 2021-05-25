Минус деньги и пассажиры. Сколько потеряет аэропорт "Киев" от запрета полетов в Беларусь

"Жулянам" может понадобиться помощь государства, считает руководство аэропорта. В целом идею правительства там поддерживают

Аэропорт "Киев" (Жуляны) / Фото: Аэропорт "Киев"

Руководство аэропорта "Киев" (Жуляны) предупредило о потере около 10% доходов и 3-5 тысяч пассажиров в сутки из-за прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью. При этом в воздушной гавани все равно поддерживают решение правительства, т.к. оно отстаивает демократические ценности.

Об этом заявил глава совета директоров аэропорта "Киев" им. Сикорского Денис Костржевский в эфире телеканала "Украина 24".

"С точки зрения бизнеса, действительно, для аэропорта большая потеря – белорусские рейсы приносили аэропорту "Киев", который переживает сложные времена, где-то 10% пассажиропотока, соответственно – где-то 10% доходов. Но, как говорил в известном фильме Дон Корлеоне: "Когда речь идет о чести семьи, деньги неуместны". Поэтому мы считаем, что демократические ценности должны поддерживаться всеми средствами. И мы поддерживаем решение правительства", – сказал Костржевский.

Видео: Украина 24

По его словам, рейсы приносили порядка 3-5 тысяч пассажиров в сутки. Поэтому в аэропорту считают не лишней поддержку государства дотациями за потерянные доходы.

Напомним, аэропорт "Киев" закроют почти на год, чтобы модернизировать взлетно-посадочную полосу. Как ожидают в воздушной гавани, это позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air-Airbus A320 и A321. Стоимость работ по обновлению может составить от 2,5 до 5 млрд грн.