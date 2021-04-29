Минэнерго с мая ожидает полного прекращения импорта тока из РФ и Беларуси

Согласно обновленному прогнозному балансу, с мая импорт электроэнергии из России и Беларуси прекращается

Министерство энергетики обновило прогнозный баланс электроэнергии на 2021 год, согласно которому с 1 мая импорт электрической энергии из России и Беларуси должен полностью прекратиться, сообщает "Обозреватель".

Копия прогнозного баланса от 26 апреля 2021 года обнародована на сайте министерства.

Прогнозный баланс подписан главным диспетчером НЭК "Укрэнерго" Виталием Зайченко, главой "Энергоатома" Петром Котиным и утвержден заместителем министра энергетики Юрием Бойко.

Импорт электроэнергии со стран Европейского Союза в энергоостров Бурштынской ТЭС предусмотрен на уровне от 84 до 105 млн кВт в месяц.

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Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. 26 апреля проект закона передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект закона предоставляет НКРЭКУ полномочия аннулировать итоги аукционов по доступу к межгосударственным линиям электропередачи для импорта из России и Беларуси.

Ранее импорт тока из России и Беларуси критиковал президента Владимир Зеленский, однако закупку российско-белоруской электроэнергии публично защищал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время последнего выступления в парламенте в феврале 2021 года.