Месячная цена газа для населения у "Нафтогаза" оказалась в 1,5 раза выше годовой

В компании объяснили такую разницу в ценах и напомнили, что у большинства клиентов – фиксированный тариф

Цена в месячном тарифе в полтора раза выше, чем в годовом / Фото: Сегодня

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила цену в месячном тарифе на газ для населения на уровне 11,94 грн. При этом годовой тариф в июне остался на уровне 7,96 грн за кубометр. Такую разницу в ценах компания объяснила текущей ситуацией на европейских рынках, где газ подорожал до максимума за последние четыре-пять лет.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Нафтогаза".

"Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана "Фиксированный", цель которого – защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Цена газа в тарифном плане "Месячный" в июне составляет 11,94 грн за куб. м, в то время как... в рамках годового тарифного плана "Фиксированный"... – 7 96 грн за куб. м", – добавила пресс-служба "Нафтогаза" на официальной странице компании в Facebook, отвечая на вопросы клиентов в комментариях.

Там напомнили, что подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента. Во всех других случаях клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане.

Аргументацию "Нафтогаза" подтверждают и аналитики государственного портала ГазПравда.

"Несмотря на завершение отопительного сезона газ в Европе только дорожает. На такую ​​необычную для лета тенденцию влияют оживление экономики, низкие запасы топлива в хранилищах, а также российский "Газпром", который искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок", – объяснили специалисты.

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В среднем цены на газ в Европе на начало июня достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше 270 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, рыночная цена за кубометр газа в июне достигает почти 12 грн за кубометр.

"Однако цену в почти 12 грн за кубометр потребители не будут платить. Ведь как базовая действует годовая фиксированная цена. В Нафтогаза она составляет 7,96 грн за кубометр. Годовые цены остальных компаний колеблются от 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр", - отметили в "ГазПравде".

Напомним, в случае, если тариф вас не устраивает, можно сменить поставщика газа.

При этом стоимость коммунальных услуг в Украине за последний год выросла почти на треть: