Меняют график и закрываются: как будут работать супермаркеты в Украине

Супермаркеты меняют график работы и закрываются / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Магазины сети Auchan изменили график работы, некоторые из них полностью закрыты.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Да, супермаркеты в четверг, 24 февраля, работают до 18 часов в:
- Киеве;
- Житомир;
- Одессе;
- Днепре;
- Кривом Роге.
Во Львове и Черновцах график работы магазинов не изменены.
Где магазины совсем закрыты?
Не работают 24 февраля столичные: Ашан Лыбидская, Ашан Героев Труда, Ашан Левобережный, Pick up Point Варшавский, Pick up Point Панаса Мирного и Pick up Point Богдановская (ЖК Малахит).
"График работы будет зависеть от конкретной ситуации в каждом городе. Главное для нас – безопасность наших клиентов и сотрудников", – отметили в компании.
McDonald's в Украине прекращает свою работу
Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.
"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас", – написали в Instagram.
Напомним, что 24 февраля люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупаться продуктами, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе вышеупомянутых объектов.
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