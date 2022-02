Меняют график и закрываются: как будут работать супермаркеты в Украине

Супермаркеты меняют график работы и закрываются / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Магазины сети Auchan изменили график работы, некоторые из них полностью закрыты.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Да, супермаркеты в четверг, 24 февраля, работают до 18 часов в:

Киеве;

Житомир;

Одессе;

Днепре;

Кривом Роге.

Во Львове и Черновцах график работы магазинов не изменены.

Где магазины совсем закрыты?

Не работают 24 февраля столичные: Ашан Лыбидская, Ашан Героев Труда, Ашан Левобережный, Pick up Point Варшавский, Pick up Point Панаса Мирного и Pick up Point Богдановская (ЖК Малахит).

"График работы будет зависеть от конкретной ситуации в каждом городе. Главное для нас – безопасность наших клиентов и сотрудников", – отметили в компании.

McDonald's в Украине прекращает свою работу

Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас", – написали в Instagram.

Напомним, что 24 февраля люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупаться продуктами, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе вышеупомянутых объектов.

