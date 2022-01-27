Меньше экспорта и больше импорта: как Украина теряет производство сливочного масла

В Украине меньше производят масла из-за сокращения надоев молока / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина продолжает сокращать производство сливочного масла. Например, только в 2021 году объем производства (масла с жирностью менее 85%) сократился на 19%, а за последних 5 лет – на 35%.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Спад в производстве, как отмечают эксперты, произошел из-за нескольких факторов, а именно:
- снижение цены на этот продукт в ЕС;
- увеличение объемов его импортных поставок в Украину начиная с конца 2019 года.
"За последние 5 лет валовые надои молока снизились на 10%. Этот фактор уже давно влияет на сокращение объемов производства молочной группы товаров", – добавляют в Украинском клубе аграрного бизнеса.
Как снижалось производство сливочного масла
Спад начался после 2017 года, когда в Украине произвели 108 тысяч тонн сливочного масла. С тех пор его производство неуклонно снижалось:
- 2018 год – 105 тыс. тонн;
- 2019 год – 91,6 тыс. тонн;
- 2020 год – 87,5 тыс. тонн;
- 2021 год – 70,6 тыс. тонн.
Кроме того, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, в 2021 году на европейском рынке наметился рост цен на сливочное масло. Темпы только нарастали и к концу года масло подорожало на 68%. География поставок продукта в Украину тоже изменилась.
"В 2021 году наибольшие объемы импортных поставок сливочного масла были осуществлены из Беларуси – 28% от общего объема поставок. И это несмотря на то, что еще в 2020 году безусловными лидерами были страны ЕС", – говорит она.
При этом, экспорт сливочного масла тоже сокращается, но не такими быстрыми темпами – всего на 5%. В 2021 году Украина экспортировала 9 тысяч тонн продукта.
Наращивание объемов экспорта произошло ближе к концу года. Все это в совокупности привело к сокращению предложения на рынке и логическому росту цены сегодня.
Ранее мы рассказывали, как не быть обманутыми при покупке масла и научиться различать фальсификат от качественного продукта.