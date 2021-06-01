Мелочь, а приятно: "Нафтогаз" скинул цену газа для тепловиков

Через 13 месяцев цена газа будет проиндексирована, а излишки будут продавать по текущей рыночной цене

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" подготовила трехлетний договор на поставку газа производителям тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С июня 2021 и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена природного газа составит 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без транспортировки). Ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 и с 1 июля 2023) будут проиндексированы.

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В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ для производства тепла и горячей воды непосредственно для нужд населения. А вот дополнительные объемы газа будут отпускать теплокоммунэнерго по спотовой (т.е. текущей рыночной) цене, говорится в сообщении.

Напомним, ГП "Нафтогаз Украины" обнародовала месячный тарифный план для бытовых потребителей. Цена газа составит 7,96 грн / куб. м (с НДС, но без учета стоимости доставки).

Также напомним, Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" обвинила "Нафтогаз" в невыполнении поручения президента о поставках природного газа. Договор предусматривал цену газа на производство тепловой энергии в 7583,89 грн с НДС и транспортировкой, вместо 7400 грн – как было предусмотрено поручением.