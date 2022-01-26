"Медиа Група Украина" стала одним из лучших работодателей страны

В прошлом году "Медиа Группа Украина" отметила свое 11-летие / Фото: Коллаж: Сегодня

"Медиа Группа Украина" заняла второе место среди компаний медиаотрасли по привлекательности бренда работодателя.

Рейтинг каждый год публикует Forbes Ukraine в партнерстве с сайтом поиска работы Work.ua.

Реклама

МГУ попадает в рейтинг уже второй год. В этот раз в общем рейтинге компания улучшила свою позицию на 6 пунктов.

Только за последний год "Медиа Группа Украина" обновила наполнение корпоративного социального пакета, уделила значительное внимание организации массовой вакцинации сотрудников компании и их родственников, осуществила масштабный переезд и объединение всех активов компании на территории одного офисного здания.

"Мы благодарны каждому сотруднику компании за понимание и лояльность, за то, что эти сложные времена пандемии мы проходим сплоченными, поддерживая друг друга.Такая командная работа позволяет нам реализовывать самые масштабные и амбициозные проекты, – комментирует директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.

Реклама

Так, в 2021 году "Медиа Группа Украина" реализовала два сезона шоу "Маска" и "Поют все", которые транслировались на телеканале "Украина". Шоу завоевали симпатии мнгогих зрителей Украины. Кроме того, асболютным лидером на украинском информационном телерынке стал "Украина", в лидерах были и созданый МГУ оригинальный сериал "Зломолчание" на ОТТ-платформе OLL.TV.

Ранее мы рассказывали, Главный редактор "Новости Группы Украина" Юрий Сугак получил награду в номинации "Лучший главный редактор информационного телевещания" Всеукраинская бизнес-премия CABINET BOSS TOP-50 . Церемония награждения лауреатов прошла 29 ноября в Киеве.