Среди кандидатов на должность министра энергетики Украины, рассматриваемых на данный момент, есть и народный депутат от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам энергетики и вопросов ЖКХ Олег Семинский, – сообщает LB.ua со ссылкой на источник во властных кругах.

В 2000-х годах Семинский являлся директором крупнейшей газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча". Сегодня он – фигурант уголовного дела, которое, по словам акционеров, использует с целью вымогательства 150 млн долл или доли в компании, которой ранее руководил.

В 2012 году, в результате выявленных аудитом финансовых нарушений со стороны руководства "Нефтегаздобычи", акционеры решили частично компанию продать. Однако за несколько дней до сделки директор Олег Семинский исчез с оригиналами документов и печатью, заблокировав продажу. Вернулся он спустя несколько лет и заявил, что был похищен. По словам представителя акционеров компании, по возвращении Семинский шантажировал семью экс-министра транспорта Рудьковского, требуя переписать на него акции крупнейшей компании в обмен на показания Семинского о непричастности Рудьковского к его похищению.

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Между тем, до сегодняшнего сам факт похищения Олега Семинского является неустановленным, – пишет РБК.

Уже будучи депутатом от "Слуги народа", Олег Семинский признал подлинность аудиозаписей, на которых заявлял о готовности купить депутатский мандат за 7 млн долл от любой партии.

В марте 2021 года Семинский попал в очередной скандал, когда СМИ опубликовали любовную переписку, которую он вел со своей помощницей во время заседания Верховной Рады.