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Малый бизнес и его сотрудники получат карантинные 8000 гривен. Кому выдадут и как отправить заявку

19 апреля, 09:19

Ксения Капустинская

Стартует прием заявлений на выплату компенсаций в красных зонах карантинах. Запросы нужно отправлять в электронном виде

Малые предприниматели и их наемные сотрудники из красных зон с 19 апреля смогут отправлять заявки на получение карантинных 8000 грн, анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Заявки принимают через приложение или портал "Дія", правила получения помощи прописаны в дополнениях к постановлению № 329. Главные условия:

Как подать заявку на 8000 грн через "Дія"

Если у вас нет такой функции – скорее всего, вы не имеете права на получение компенсации в 8000 грн.

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Виды деятельности ФОПов, сотрудники которых имеют право на получение карантинных 8000 грн

Видео: Сегодня

На эту программу поддержки планируют потратить около 3 млрд гривен из госбюджета. За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.

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Источник: Сегодня

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