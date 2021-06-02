Максим Тимченко: Синхронизация энергосистем Украины и Европы – вопрос национальной идеи

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Генеральный директор ДТЭК считает, что процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС является геополитическим вопросом. Об этом он сообщил в интервью изданию "Экономическая правда".

"Нам нельзя недооценивать важность процесса синхронизации. Я очень бы хотел, чтобы вопрос синхронизации наших энергосистем дошел до уровня национальной идеи. Что это нам даст? Это вопрос геополитики. Мы физически будем присутствовать в Европе. Мы будем полноправными участниками европейского энергорынка", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Результатом этого процесса будет приход европейских игроков на энергетический рынок Украины, что повысит конкуренцию, а также привнесет европейские правила игры, что должно позитивно повлиять на капитализацию всей отрасли и ее регуляторную политику.

"Я считаю, что синхронизация энергосистем — это огромнейший шаг вперед в евроинтеграции, который будет сделан и принесет европейские правила игры на рынок. Это приведет сюда западных игроков", – подчеркнул он.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что синхронизация украинской энергосистемы с европейской неизбежно состоится в 2023 году.