Максим Тимченко: Интеграция энергосистемы в ЕС и декарбонизация экономики – залог энергобезопасности Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Интеграция в европейскую энергосистему и декарбонизация являются ключевыми факторами, влияющими на развитие энергосистемы Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время выступления на 12-м Украинском энергетическом форуме.

"Украина стремится стать членом ЕС, который имеет цель достичь климатической нейтральности к 2050 году. Условием для достижения этой цели являются инновации и развитие возобновляемой энергетики. Бизнес является драйвером изменений в отрасли, и ДТЭК, как представитель ответственного бизнеса, готов быть частью процесса построения новой, современной и эффективной энергетики Украины", – отметил генеральный директор ДТЭК.

Максим Тимченко отметил, что первоочередной задачей всех органов власти должно быть введение в Украине прозрачных европейских правил работы на энергетическом рынке.

"Достижение целей по декарбонизации требует привлечения инвестиций, что невозможно без создания прозрачных рыночных условий для развития", – отметил гендиректор ДТЭК.

По словам Тимченко, декарбонизация для Украины – это возможность привлечь финансирование и создать новые рабочие места, уменьшить зависимость от ископаемого и импортируемого сырья и перейти на локальные возобновляемые источники энергии.

"Бизнес и государство являются союзниками в этих процессах, которые должны объединить усилия для решения текущих кризисных ситуаций на энергорынке и выполнения взятых на себя обязательств в рамках международных соглашений. Привлечение представителей энергетического сообщества ЕС, в качестве экспертов реформирования рынка, может помочь наладить диалог между бизнесом и государством и разработать действенные стратегии развития, которые будут базироваться на европейском опыте", – подытожил Максим Тимченко.