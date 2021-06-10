Максим Тимченко: Цели устойчивого развития ООН – ориентиры для развития украинского бизнеса

Генеральный директор ДТЭК и член Наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине Максим Тимченко

В Academy DTEK состоялось первое заседание Наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине. Цель наблюдательного совета – на примере организаций и компаний, которые руководствуются в своей деятельности ценностями устойчивого развития, сформировать ролевую модель для других украинских бизнесов. Во время встречи были представлены результаты работы за прошлый год и обсуждался вопрос о прогрессе в достижении Целей устойчивого развития ООН в Украине.

От понимания ценностей, которые продвигает Глобальный договор ООН в Украине, зависит, каким будет наше будущее. Именно поэтому критически важно, чтобы более широкий круг украинских компаний присоединился к этому движению для достижения совместными усилиями Целей устойчивого развития.

"Мир меняется и ответственность за будущее лежит не только на государстве или политиках, но и на бизнесе. Цели устойчивого развития ООН должны стать ценностным и практическим ориентиром для развития большего количества компаний в Украине, – подчеркнул генеральный директор ДТЭК и член Наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине Максим Тимченко. – ДТЭК готов предоставлять экспертизу в вопросах устойчивого развития и делиться собственным опытом. Только совместные усилия позволят достичь глобальных целей и противодействовать изменениям климата".

В Academy DTEK состоялось первое заседание Наблюдательного совета Глобального договора ООН в Украине

ДТЭК в 2007 году одним из первых в Украине присоединился к Глобальному договору ООН и интегрировал в ESG-стратегию 12 Целей устойчивого развития ООН. Компания стремится отвечать интересам общества в более широком контексте. Именно поэтому усилия ДТЭК в сфере устойчивого развития направлены на уменьшение влияния на окружающую среду и рациональное использование ресурсов, повышение промышленной безопасности и сохранение здоровья персонала, этическое ведение бизнеса и соблюдение антикоррупционных стандартов, открытый диалог с обществом и сотрудниками. ДТЭК регулярно отчитывается о достижении прогресса по взятым на себя обязательствам по каждому из четырех основных блоков: экология, права человека, противодействие коррупции и трудовые отношения.

"Продвигать устойчивое развитие через отдельные компании возможно, но это работа в длинную. Гораздо легче работать в подготовленной среде, в устойчивой экосистеме. Наблюдательный совет Глобального договора ООН в Украине помогает развивать именно такую экосистему, коммуницировать важность включения Целей устойчивого развития бизнесом, тем самым помогая расти нашей сети", – отметила генеральный директор Сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

Глобальный договор ООН является крупнейшей в мире инициативой корпоративной социальной ответственности. Сеть Глобального договора в Украине является официальным представителем всемирной сети Глобального договора ООН и платформой для диалога между бизнесом, инвесторами, общественностью, органами местного самоуправления и правительством.