Львиная доля может достаться Коломойскому: под офис "Укрнафты" вышли возмущенные инвесторы

Под офис "Укрнафты" вышли возмущенные акционеры / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Под офис "Укрнафты" на акцию протеста вышли патриотические организации и частные инвесторы, которых уже во второй раз не пускают на закрытое заседание владельцев акций крупнейшей нефте- и газодобывающей компании страны.

Об этом говорилось в сюжете телеканала "Украина 24".

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Главный страх участников акции состоит в том, что при непрозрачном разделении активов более 60% добычи нефти и около 25% добычи газа могут оказаться в руках группы "Приват", связанной с Игорем Коломойским, однако за 20 минут до начала – заседание отменили.

Об отмене заседания сообщил глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Мы как акционеры не получили никакой информации о том, что будет происходить. Не предоставили никаких документов. Я курирую пул международных инвесторов, и они не инвестируют в Украину, так как существует пример Коломойского", – заявил акционер "Укрнафты" Павел Бойко.

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План раздела "Укрнафты"

О плане разделения активов между мажоритарным акционером в лице "Нафтогаза" и меньшими инвесторами компания объявила еще в ноябре.

До конца 2021 года правительство планировало разделить компанию "Укрнафта" условно на "газовую" и "нефтяную" части.

"Нафтогазу" должны были перейти перспективные месторождения в Сумской и Черниговской областях.

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Однако, кроме плана разделения, данный процесс предусматривает признание государством долга за газ 2007-2013 годов и передачу части этого газа в частные руки, разведали журналисты. Речь идет о сумме около 7 миллиардов долларов США.

"Сегодня" раньше рассказывали, что происходит с мировыми ценами на нефть, а также писали, почему для Украины наступил конец "сырьевого фарта".