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Лоукостер SkyUp объявил о "внеплановых" рейсах для заробитчан

9 мая, 14:26

Ксения Капустинская

Чтобы попасть в страну назначения, сезонные работники должны предоставить документы от заграничных работодателей

SkyUp откроет новое направление в Турцию в декабре / Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp в мае июне совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены, в первую очередь, для сезонных работников. Даты запланированных рейсов:

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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В SkyUp также напомнили, что граждане Украины могут попасть в Финляндию в таких случаях:

В случае въезда на сезонные работы нужно предоставить документы от работодателя.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Европа закрывает границы для всех, кроме украинских заробитчан. Какие профессии востребованы за рубежом, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня

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