Лоукостер SkyUp объявил о "внеплановых" рейсах для заробитчан

Чтобы попасть в страну назначения, сезонные работники должны предоставить документы от заграничных работодателей

SkyUp откроет новое направление в Турцию в декабре / Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp в мае июне совершит несколько специальных рейсов из Украины в Финляндию. Они предназначены, в первую очередь, для сезонных работников. Даты запланированных рейсов:

12 мая: Киев – Хельсинки (билеты в продаже);

1 июня: Киев – Турку (билеты в продаже);

11 июня – рейс в Вааса (еще нет в системе бронирования);

16, 22 и 29 июня – рейсы в Куопио (нет в системе бронирования).

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Читайте также: В Польше хотят упростить трудоустройство иностранцев

Реклама

В SkyUp также напомнили, что граждане Украины могут попасть в Финляндию в таких случаях:

въезжающий внесен в список сезонных работников;

есть вид на жительство;

есть уважительная причина и документы, подтверждающие цель поездки.

В случае въезда на сезонные работы нужно предоставить документы от работодателя.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Европа закрывает границы для всех, кроме украинских заробитчан. Какие профессии востребованы за рубежом, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Видео: Сегодня