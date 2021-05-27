Лизинг квартир под 5% и обновленная ипотека: в Украине вступил в силу закон о доступном жилье

/ Фото: Анатолий Бойко
В Украине 27 мая вступил в силу закон, который дает старт обновлению программы доступной ипотеки под 7% и запуску финансового лизинга жилья под 5% годовых. Документ официально опубликован накануне, и в нем говорится, что закон начинает действовать на следующий день после публикации.
Согласно закону, к компании "Укрфинжитло", которая сейчас занимается реализацией госпрограммы, присоединится Государственное ипотечное учреждение (ГИУ). После этого появятся новые финансово-кредитные механизмы, что и позволит запустить финансовый лизинг жилья.
Приоритетными группами для участия в программе лизинга станут не все. В первую очередь программа предназначена для таких категорий:
- военные;
- учителя;
- медики;
- полицейские;
- внутренне перемещенные лица;
- социально незащищенные слои населения.
Главное в законе о доступном жилье
Что касается программы ипотеки, то "Укрфинжитло" фактически выступает посредником между банком и гражданином. Компания рефинансирует банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях. Согласно новому закону, для выдачи долгосрочных ипотечных кредитов планируют выпустить государственные облигации на 20 млрд грн.
Напомним, в марте украинцы начали получать квартиры в кредит под 7%. Подробнее о действующих правилах и стоимости доступного ипотечного кредитования узнавайте из видеосюжета:
Новости на эту же тему: