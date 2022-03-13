Лимиты на снятие наличных отличаются: сколько денег можно получить в банкоматах ПриватБанка

Список лимитов на снятие наличных / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В ПриватБанке напомнили о лимитах на снятия налички с карты во время действия военного положения.

Об этом написал пресс-секретарь банка Олег Серга.

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Правила таковы, что клиент абсолютно любого банка может снять в банкомате ПриватБанка до 100 тыс. грн в сутки, однако существует и лимит на одноразовую операцию, которую можно проводить раз в 3 часа - 20 тыс. грн.

Если у вас карта другого банка, то за раз можно снять в банкомате 10 тыс. грн, а в кассах отделений банка со счетов и карт ПриватБанка можно получить наличными до 100 тыс грн.

Где еще можно снять наличку?

Несмотря на войну, банкоматы постоянно наполняются наличкой и НБУ пытается обеспечить банкнотами всех, кто в этом нуждается.

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Однако банкомат и касса банка – не единственные источники снятия наличных. Деньги со счета можно получить на кассах:

супермаркетов: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сильпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), ЛотОК, Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сим23" (до 2000 грн);

АЗС: ОККО, "Укрнефть", "БРСМ-Нефть", WOG;

аптек: "Белая ромашка", "Аптека Доброго Дня", АНЦ, "Копейка", "Аптека 9·1·1", "Аптека оптовых цен";

других сетей: линия магазинов EVA (до 2000 грн).

"Сегодня" также писали, сколько нужно заплатить, чтобы снять деньги за границей, и рассказывали, сколько стоит доллар в разных банках.