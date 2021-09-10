Легализация криптовалют: какие возможности получит украинский бизнес

Легализация криптовалют открывает возможности для бизнеса / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Getty Images / Teera Konakan

Принятый 8 сентября Верховной Радой законопроект о легализации в Украине криптовалюты заложил правовые предпосылки для появления новых удобных инструментов для бизнеса, существование которых ранее было технически невозможным. Суть принятого законопроекта состоит в легализации в Украине нового класса активов — виртуальных.

Новые возможности для бизнеса

По словам экспертов, принятый законопроект о виртуальных активах не только позволит выйти из тени криптобиржам и обменникам криптовалюты, но также закладывает предпосылки для появления новых удобных инструментов для бизнеса.

Как рассказал "Сегодня" член рабочей группы по подготовке указанного законопроекта №3637 Дмитрий Николаевский, ключевой новацией является запуск инновационного рынка виртуальных активов и технология, позволяющая переводить реальные активы в цифровые.

"Есть очень недооцененный аспект, о котором очень мало говорят: это так называемая "токенизация активов". Закон закладывает правовые предпосылки для того, чтобы возникали такие возможности, а бизнес ими пользовался", – говорит Николаевский.



Он пояснил, что возможность переводить реальные активы в так называемый "токен" (единица учёта, выполняющая функцию "заменителя ценных бумаг" в цифровом мире) откроет для бизнеса новые возможности по привлечению средств.



"Если человек осуществляет бизнес и продает какой-то определенный товар, к примеру, пшеницу, и хочет привлечь средства для того чтобы вырастить урожай, он может выпустить "токен", который будет обеспечен будущим урожаем. И путем публичной оферты, действуя в правовом поле, задекларировать, что он продает пшеницу своего будущего урожая, например, 1 токен = 1 тонна пшеницы", – говорит Николаевский.



По его словам, данный токен будет существовать в виде полноценного ликвидного инструмента, который сможет служить предметом договора купли-продажи. Бизнесмен может продавать токены всем желающим. В свою очередь, покупатель токена имеет право получить от бизнесмена оговоренный объем пшеницы по достижению какой-то даты, либо сможет перепродать токен в случае потребности в средствах.



"Это абсолютно новая схема правоотношений, которая раньше технически не существовала, а сейчас это становится возможным", – говорит Николаевский.

Когда запустится инновационный рынок

Украина станет одной из первых стран, внедрившей подобные инновационные проекты. Для популяризации использования бизнесом новых инструментов будет проводиться соответствующая просветительская работа.

Однако, стоит отметить, что данный механизм заработает лишь после того, как будут приняты изменения в Налоговый кодекс, после чего лицензированные поставщики услуг создадут инфраструктуру для качественного финансового процессинга по переводу виртуальных активов в гривню на своих мощностях.



"Поскольку стоит задача сформировать отрасль и сделать ее привлекательной, то заложен принцип, что закон вступает в силу одновременно с изменениями в Налоговый кодекс, которыми предусматривается стимулирующее, более привлекательное налогообложение, чтобы мотивировать участников рынка", – говорит Николаевский

Эксперты также не исключают, что может возникнуть много юридических сложностей по переводу реальных активов в виртуальные или наоборот, поэтому критически важно понять, в каком именно виде изменения будут прописаны в Налоговом кодексе.

Напомним, в среду, 8 сентября, Верховная Рада легализовала в Украине криптовалюту, приняв во втором чтении профильный законопроект №3637. За документ, который уже назвали революционным, проголосовали 276 народных депутатов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что вступление закона в силу позволит вывести из тени цифровые активы, ежедневный оборот которых, по его данным, составляет около 1 млрд грн.

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