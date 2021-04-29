Лечить COVID-19 или вакцинировать: экономист посчитал, что дороже

2020 году на локдаунах и карантинных мероприятиях каждый украинец потерял 7000 грн, говорит Глеб Вышлинский

Украине нужно около 400 млн долларов или 10-15 млрд грн, чтобы полностью вакцинировать 20 млн украинцев, входящих во все более-менее критические группы.

Об этом заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

По его словам, на лечение пациентов с COVID-19 запланировали потратить 10 млрд грн, при этом Национальная служба здоровья говорит, что этого недостаточно, и к этой сумме нужно добавить часть из 14 млрд грн, заложенных на систему экстренной медицинской помощи, ведь в больницу доставляет именно она.

"Фактически получается, что 10-15 млрд гривен – это те же деньги, которые мы тратим на лечение. Если мы сравниваем эти две цифры, то легко прийти к мнению, что лучше вакцинировать, а не лечить. Ведь люди будут здоровы и вакцинированы, а по другому сценарию, те кто переболеет, получат иммунитет, а часть, к сожалению, не переживут этот вирус. А другие будут жить при карантинных ограничениях", – говорит экономист.

Вышлинский согласен, что 10-15 млрд гривен это много, но предлагает обратить внимание, как эта сумма соотносится с другими.

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В прошлом году ВВП Украины составил 4 трлн гривен, из которых страна недополучила 7%, ведь в последние годы ВВП рос на 2-3%, а в 2020 экономика упала на 4%. Эти 7% – это 280 млрд гривен.

"Если бы мы повторили масштабы ограничений весны 2020, мы опять потеряли бы 280 млрд гривен. Это вдвое больше, чем вся программа медицинских гарантий, в двадцать раз больше, чем сто́ит вакцинация всего населения Украины, или лечение тех, кто попал в больницу. Не только экономика потеряла 7%, но и каждая семья", – говорит эксперт.

Он отметил, что в 2020-м реальные доходы граждан выросли на 2,5%, а до этого три года подряд они росли на 10%. В пересчете на каждого украинца – это получается порядка 7000 грн потерь в год.

Напомним, за прошлы сутки, 28 апреля, в Украине более чем в три раза выросли темпы вакцинации. Привито против COVID-19 было 70 469 человек, что на 50 879 больше, чем за предыдущие сутки.

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