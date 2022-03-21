"Лаптями будут хлебать щи": как россияне живут в новых ценовых реалиях

Как живут россияне в условиях санкций / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Со средины марта прошлого года и по сей день цены на товары потребительской корзины в России выросли на 109%.

Эксперты отмечают, что такого безудержного подорожания нет ни в одной стране мира.

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По данным Росстата, только за последнюю неделю почти половину стоимости прибавили социально важные продукты, в частности:

сахар – на 38%;

гречка – 34%;

мука – 18%;

молоко – 16%;

хлеб – 12%;

подсолнечное масло – 10%.

Цены пришпорил и дефицит . В частности, из-за нехватки сахара п равительство ввело ограничения на продажу в одни руки. Также в Минпромторге России заявили, что готовы при необходимости регулировать цены на продовольствие.

Безудержно дорожают и промышленные товары. В частности, из-за паники, обвала рубля, международных санкций и дефицита. С начала войны с Украиной стоимость иностранной бытовой химии в России выросла на более чем 70%. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

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"Пока в великой империи ее подданные дерутся за дефицитный сахар, цены на иностранную продукцию крупных компаний, которые отказались от инвестиций в российской федерации, растут как на дрожжах", – отметил нардеп.

Крупный американский производитель товаров для гигиены и бытовой химии Procter&Gamble заявил о повышении цен в России.

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Компания владеет брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med. Представители Procter&Gamble объясняют удорожание падением рубля, ростом цен на материалы и сложностями с доставкой. Так что цены выросли:

на средства для стирки – на 30%;

моющие средства – на 26%;

Дорожают и товары для детской гигиены (+47%), женской гигиены (+33%) , товары для красоты и здоровья (+67%) , средства для ухода за волосами (+63%) , средства для бритья (+65%) . Повышение будет продолжаться, ведь все еще зависит от розничного продавца, отмечают производители.

Доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского Госуниверситета Вадим Капусткин считает:

"Из-за санкций многие компании останавливают поставки и обслуживание грузов, идущих в Россию. Это приводит к удорожанию овощей и фруктов. Кроме того, на рост цены напрямую влияет резкий рост курса доллара".

Не обошла инфляция и элитные товары. Цены на iPhone подскочили почти на 35% на планшеты – на 13–34% , свидетельствует исследование сервиса Price.ru Эксперты отмечают, что почти в два с половиной раза подорожали ноутбуки Apple.

Например, средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480 тыс. рублей (4167 евро), а стоимость MacBook Z11B0004T – примерно 303 тыс. рублей (2630 евро).

В соцсетях российские пользователи жалуются:

"Просто народ не понимает, что произойдет. Будет голод, высокие цены на продукты, замораживание пенсий и зарплат.

"Повышают цены, продавцы считают приб ы ли и доходы, а простой народ катится вниз".

"Корм для моей собаки подорожал втрое. Еду завозят из Италии. Как моего Фунтика переучить на что-то подешевле?".

В настоящее время в России эра галопирующей инфляции и тотального дефицита. Не хватает даже кассовой ленты. Федеральная налоговая служба решила не штрафовать магазины, если они не выдают бумажный чек.

В российском правительстве провели совещание с изготовителями расходных материалов. Впрочем, ни одно предприятие не набралось смелости признать, что производство кассовой ленты выросло в разы и поставлять ее супермаркетам не выгодно.

Нет смелости, кажется, ни у кого в России признать несостоятельность власти управлять страной и идти по пути мира, а не войны. За вторжение в Украину уже платит население из своих кошельков. Скоро за все рассчитается и Кремль.

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