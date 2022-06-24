Квартиры в Киеве будут раздавать за бесценок? Что скоро произойдет с рынком недвижимости

Сколько будут стоить квартиры в Киеве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После введения военного положения на рынке недвижимости произошло немало изменений. Сначала был запрет на куплю-продажу жилья, а после возобновления такой возможности цены на новостройки, например, во многих регионах страны поползли вверх, а жилье в других сегментах наоборот подешевело.

А что будет с ценами квартир в Киеве? Иван Кудояр, председатель Союза консультантов по недвижимости, рассказал в эфире "Громадського радіо", что будет с недвижимостью в столице.

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Цены на квартиры упадут на 20-30%

По словам Кудояра, продавцы ожидают, что цены поднимутся. Это объясняют тем, что выросли цены на строительные материалы. Однако эксперт отмечает: люди не готовы вкладываться сейчас в недвижимость, поэтому ожидания продавцов не оправдаются.

"Покупатели, конечно, не готовы сейчас покупать. Ведь покупка – это перспектива на годы: 5 лет, 10 лет. А кто сейчас видит перспективу в Киеве на 5-10 лет?" – заметил Кудояр.

Он добавил, что в связи с этим сделок на куплю-продажу недвижимости в Киеве сейчас очень мало. Поэтому все ждут, когда будет спад стоимости. Эксперт спрогнозировал, что это точно произойдет до конца этого года.

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"Падение точно будет, на 20-30% от довоенной цены. Где-то месяцев за 3-4, возможно, пол года", – объяснил Кудояр.

По его словам, спрос будут иметь квартиры небольшой стоимости, а вот менее востребованным будет дорогостоящий сегмент квартир.

Ждать более дешевые квартиры или покупать сейчас?

Как объяснял "Сегодня" Юрий Пита, президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости), цены в Киеве действительно упадут, однако ждать этого рискованно. Может быть, жилье стоит приобрести уже сейчас.

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"Если вам негде жить и нужно купить жилье, нужно покупать сейчас, не ждать. Есть такое мнение, что через некоторое время цены начнут снижаться, так что лучше подождать, но с другой стороны – продавец не настроен продавать дешево и не спешит со снижением цен, поэтому можно не дождаться момента, когда будет дешево", – отметил Пита.

Он также отметил, что спрос будет на жилье экономкласса.

Кроме того, мы рассказывали, почему некоторым стоит притормозить с продажей недвижимости, и что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче.