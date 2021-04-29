"Кузня на Рыбальском" и "Богдан" заявили, что маски-шоу ГБР подрывают обороноспособность

Олег Гладковский обратится в ЕСПЧ из-за политических преследований его семьи и компании

Государственное бюро расследований 28 апреля провело обыски на ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" и подразделениях ОАО "АК "Богдан Моторс" в Киеве и ряде областей в рамках уголовного производства по фактам закупки Министерством обороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

Оба предприятия заявили о давлении на них и угрозе срыва выполнения государственного оборонного заказа.

На заводе "Кузня на Рыбальском" заявили, что постоянные обыски ставят его на грань остановки, угрожают тысячам работников потерей рабочих мест и подрывают обороноспособность страны.

Фото: dbr.gov.ua

На заводе сравнили проведенные силовиками "маски-шоу" с темными временами Януковича, которые коллектив и менеджмент расценивают как доказательство доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения контрактов перед армией в условиях российской агрессии.

В "Кузне на Рыбальском" заявили, что проводить обыск не было нужды, так как не было ни одного случая, когда бы завод не предоставил имеющиеся документы по требованию ГБР.

Коснувшись уголовного производства против должностных лиц Министерства обороны, которым расследуется строительство трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр ЛК", "Станислав" и "Малин", на заводе отметили, что их цена, в зависимости от комплектации, в 2,5 раза ниже стоимости зарубежных аналогов. Поэтому о "сверхприбыльности" речь не идет.

На "Кузне" добавили, что готовность катеров составляет около 90%, они успешно прошли швартовые и ходовые испытания. И вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины.

Предприятие обжалует действия правоохранителей в судах и приложит все усилия для выполнения контрактов с государством несмотря на противодействие самого государства, говорится в заявлении.

Фото: dbr.gov.ua

Президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский также заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека из-за политических преследований его семьи и компаний из состава корпорации, сказано в сообщении пресс-службы "Богдана".

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Гладковский считает, что за годы преследований наглядно прослеживается ручное управление правоохранительными органами и судами со стороны властной вертикали в Украине.

По его словам, на официальных мероприятиях технику производства корпорации "Богдан" (грузовики "Богдан-63172") используют для демонстрации достижений в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины, что на фоне процессуального прессинга вызывает недоумение.

В то же время в ГБР заявили, что следственные действия связаны с непредоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации, однако цель обысков достигнута.

Напомним, это уже не первые обыски в "Богдан Моторс" и "Кузне на Рыбальском".

В декабре 2019 сотрудники ГБР провели обыски в рамках уголовного производства о соглашении купли-продажи "Кузни".

В октябре 2019 НАБУ сообщил о подозрении экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковсому, которому инкриминировали злоупотребление служебным положением. Следствие считало, что бывший чиновник включил в госзаказ закупку грузовиков МАЗ 6317 ("Богдан 6317") по завышенным ценам у "автосборочного завода №2", входящего в состав "Богдан Моторс". В результате таких действий государству нанесли ущерб на 10,62 млн грн.

А в июле 2019 НАБУ проводило обыски в помещениях "Богдан Моторс" по поводу хищений в оборонке.