Курс валют "замерз" в жару – чего ожидать дальше

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На уходящей неделе доллар продолжал нервировать изменением тренда то вверх, то вниз, но колебания курса были намного меньше, чем на стыке июня и июля. К концу недели гривня укрепилась на пятак как в покупке, так и в продаже. Почему гривня окрепла, и чего ждать дальше, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

В отличие от предыдущей недели, когда скачки курса вверх-вниз достигали почти 20-ти копеек, на нынешней неделе они уложились в 8 копеек. Причем 5 копеек пришлись на понедельник, затем курс плавно просел еще на 3 копейки. А к пятнице вернулся к 27,37 грн/доллар в наличной продаже и к 27,17 – в покупке. Спред (разница между курсами покупки и продажи) практически не менялся – 20 копеек, что говорило об уверенности банкиров в том, что на неделе никаких неожиданностей не будет.

Окончательный средний курс перед выходными – 27,37 грн/доллар в наличной продаже и 27,17 грн/доллар в покупке.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар, – 27,23 грн (на 2 коп. ниже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар, – 27,25 грн (на 1 коп. ниже, чем неделю назад).

Нацбанк, установивший на минувший понедельник официальный курс 27,41 грн/доллар (-3 коп.), во вторник снизил его сразу на 12 копеек, укрепив гривню, и почти не менял его до пятницы. Итого на выходные так и осталось 27,29. На понедельник, 12 июля, Нацбанк установил курс 27,32 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что начинается летняя стабильность курса.

"За окном жарко, на межбанковском валютном рынке холодно, деловая активность близка к "замерзанию", – скаламбурил Александр Охрименко. – Похоже, что доллар начинает впадать в летнюю спячку".

Александр Охрименко положительно оценил действия Минфина по размещению ОВГЗ: сейчас министерство одалживает меньше денег, чем выплачивает по предыдущим долгам, что дополнительно укрепляет гривню.

Финаналитик отметил: с начала текущего года общее количество ОВГЗ, находящихся в обращении, уменьшилось на 3,3 млрд грн. Всего их выпущено почти на триллион гривен с разными сроками погашения. Интересно, что этими высокодоходными ценными бумагами владеют и физические лица-резиденты – на сумму около 18 млрд грн. С начала года граждане дополнительно купили ОВГЗ на 6,7 млрд грн.

Олег Пендзин говорит, что, вопреки ожиданиям, последний малорезультативный аукцион Минфина по продаже ОВГЗ – в минувший вторник их продано всего на 1,5 млрд грн (-1 млрд грн по сравнению с предыдущим аукционом), не вызвал девальвации гривни.

"Это подтверждает, что деловая активность низкая, валюта нужна в основном поставщикам критического импорта – это топливо, – пояснил Олег Пендзин. – Находимся в рамке прежнего коридора, лето – период дефляции и отпусков, период ожидания сентября, когда вернется из отпусков бизнес. С осени он начнет проявлять значительный интерес к доллару для обеспечения импортных контрактов, а государство будет выплачивать миллиардные долги. Вот тогда девальвация ожидаемая и серьезная, не менее 28 грн/доллар. Я бы назвал июль и август длительным затишьем перед бурей".

Андрей Шевчишин говорит: колебания курса вызваны тем, что спрос и предложение периодически, хотя и ненадолго, выходили из равновесия. По его словам, основное предложение валюты сейчас от аграриев, которые начали отгрузки нового урожая.

В свою очередь, пользуясь случаем, нерезиденты неактивно подбирают доллар по невысокому курсу. В целом нерезиденты, активно заводившие валюту с начала года под покупку ОВГЗ, полностью остановили ее продажи. И хотя в последние дни нет выходов из ОВГЗ, покупок гособлигаций ими тоже не видно, что отражается на минимальных привлечениях Минфином средств на аукционах по вторникам.

"Существует риск оттока капитала нерезидентов, особенно если ухудшатся настроения на мировых площадках. Мировые инвесторы опасаются: восстановление экономики достигло пика, что отражается в публикуемой статистике. Негативом остается напряженная ситуация на Донбассе, рост цен на газ, пауза сотрудничества Украины с МВФ", – отметил Андрей Шевчишин.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты единодушны: ожидается неделя спокойствия.

"Вошли в предсказуемый спокойный сезон, на следующей неделе гривня будет плавно укрепляться. Но заметной ревальвации не будет, не более 27,3 грн/доллар", – уверен Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин ожидает сохранения колебаний курса около 27,3 грн за доллар. Если активность продаж валюты аграриями возрастет, а покупатели будут слабы, эксперт полагает, что НБУ станет выкупать валюту в резервы, что удержит рынок от сильных укреплений.

"Колебания курса будут в коридоре 27,1-27,3 грн/доллар", – конкретизировал и Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко говорит, что по-прежнему рано переходить с гривневых депозитов в валюту, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе.

"Девальвация гривни снова сменилась ревальвацией, и наметившийся боковой тренд позволяет уверенно говорить о том, что гривневые депозиты по-прежнему еще минимум месяц окажутся выгоднее долларовых вложений", – анализирует Александр Охрименко.

Поэтому его совет: зарабатывать в июле и августе на краткосрочных гривневых депозитах (1 месяц), а не на курсе доллара.

Олег Пендзин советует пока взять паузу: не продавать и не покупать валюту без необходимости.

"Инвестировать в доллары можно начинать с середины августа, в сентябре курс пойдет вверх", – прогнозирует эксперт.

Андрей Шевчишин говорит, что, летом, когда курс стабильный и низкий, самое время вкладываться в валюту "в долгую".

"Сейчас время вкладываться в валюту тем, кто делает долгосрочные сбережения, год и более. Но при курсе ниже 27,4 грн/доллар. К концу года будет более 28 гривен", – конкретизировал Андрей Шевчишин.

Мнение еще одного финансового эксперта – Эрика Наймана – о том, что будет с курсом гривни в среднесрочной перспективе и стоит ли запасаться валютой, смотрите в сюжете.