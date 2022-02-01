Курс страха: доллар в Украине падает, а евро растет

Курс валют 2 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 2 февраля:

1.02 2.02 Смена 1 доллар США 28,45 грн 28,31грн -0,14 1 евро 31,74 грн 31,88 грн +0,14

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 1 февраля курс доллара уменьшился на 14 копейки, а евро увеличился на 14 копеек.

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Покупать или продавать?

По словам руководителя отдела аналитики ДК Forex club Андрея Шевчишина, инвестировать в доллар можно на длительный срок только тогда, когда курс будет 28,6 грн за доллар и меньше. Напомним, курс 2 февраля — 28,31 грн за дол.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рекомендует при избытке гривни приобрести бытовую технику, пока она не успела подорожать. Ведь, как отмечает эксперт, в ближайшие месяцы инфляция ускорится.

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Раньше мы писали, почему украинская гривна оказалась в "чужих руках", и что будет с ней дальше.

Мы также рассказывали, почему Украина может стать катализатором падения мировой экономики.