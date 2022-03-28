Курс доллара в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank: где выгоднее всего обменять валюту

Сколько стоит валюта в украинских банках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксировано на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажут, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Напомним, что зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара (по состоянию на 28 марта) в банке:

ПриватБанк – 29,25/29,58 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро в банке:

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ПриватБанк – 32,13/32,68 грн.;

Ощадбанк – 32,19/32,67 грн;

Monobank – 32,18/33,01 грн.

Курс доллара в обменниках Украины

В Киеве средняя стоимость покупки валюты – 32,20 грн, продажи – 33 грн, во Львове – 32,45/32,56 грн соответственно, в Харькове – 32,30/32,80 грн, в Одессе – 32,80/33 40 грн.

Банки в Украине меняют правила

В скором времени в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%.

Раньше максимальная сумма гарантирования вклада составляла 200 тыс. грн, а если у гражданина было на депозите больше денег, они просто исчезали. Однако согласно нововведениям украинцы смогут во время войны вернуть все свои деньги, если их банк вдруг обанкротится.

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Окончательной же целью правительства в этом году является повышение суммы гарантирования вкладов до 600 тыс. грн, которое уже назначено на 1 января 2023 года.

Напомним, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Раньше мы рассказывали, кому в Украине разрешили брать кредиты без процентов.