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Курс доллара снова упал – НБУ

14 июня, 16:03

Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 15 июня

Курс доллара падает / Фото: Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 15 июня:

14.0615.06Изменение
1 доллар США27,04 грн26,99 грн- 0,05
1 евро32,79 грн33,70 грн- 0,09

По сравнению со значениями 14 июня курс доллара упал еще на 5 копеек после снижения на 7 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 14 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – с 3 по 10 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 30 копеек.

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Курс евро тоже снизился. Евровалюта просела на 9 копеек после падения на 20 копеек днем ранее.

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А о том, как изменятся пенсии украинцев в начале июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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