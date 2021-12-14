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Курс доллара пошел на резкий разворот: что теперь будет с валютой в Украине

Юлия Ляхова
14 декабря, 18:33
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 декабря

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 15 декабря:

14.1215.12Изменение
1 доллар США26,88 грн27,0 грн+0,12
1 евро30,33 грн30,53 грн+0,20

По сравнению с курсом НБУ на понедельник, 13 декабря, доллар подорожал на 12 копеек, а евро на 20 копеек.

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Что будет с курсом доллара дальше

Как ранее рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов, на этой неделе доллар США к гривне продолжит снижаться до уровня 26,80. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности упадет до отметки 30,05.

Эксперт прогнозирует, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению, а евро, вероятнее всего, продолжит укрепление до отметки 31,50.

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