Курс доллара и евро ушел вниз

Доллар снова подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 17 сентября:

16.09 17.09 Изменение 1 доллар США 26,65 грн 26,67 грн -0,02 1 евро 31,52 грн 31,37 грн -0,15

Доллар и евро по официальному курсу снова снизились в цене. Американская валюта подешевела на 2 копейки, а евро стал ниже на 15 копеек.

Что происходит на валютном рынке

Как говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер, на украинском рынке на первый план выходит потребность компаний в гривне для скорых налоговых отчислений в бюджет. Он считает, что следует ожидать небольшого ослабления гривны до отметок 26,75 за доллар и 31,45 за евро.

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По словам аналитика, экспортеры активно продают валюту, но и импортеры пытаются не упустить момент и успеть конвертировать средства по более выгодному курсу.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.