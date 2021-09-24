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Курс доллара и евро в Украине снова развернулся

Юлия Ляхова
24 сентября, 16:16
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару на 27 сентября

Доллар снова подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник 27 сентября:

24.0927.09Изменение
1 доллар США26,53 грн26,64 грн+0,11
1 евро31,08 грн31,22 грн+0,14

После того, как курс доллара сохранял стабильность, Нацбанк установил официальный курс на следующий банковский день выше на 11 копеек, а евро – на 14 копеек.

Что происходило с курсом на межбанке

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В течение рабочей недели курс доллара и евро на межбанке был нестабильным. Еще в понедельник доллар в покупке стоил 26,67, а к концу недели достигал 26,72.

В продаже курс в понедельник был по 26,69 грн/доллар, а к концу недели – 26,74 грн/доллар.

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Как менялся курс доллара и евро:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

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