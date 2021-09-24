Курс доллара и евро в Украине снова развернулся

Доллар снова подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник 27 сентября:
|24.09
|27.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,53 грн
|26,64 грн
|+0,11
|1 евро
|31,08 грн
|31,22 грн
|+0,14
После того, как курс доллара сохранял стабильность, Нацбанк установил официальный курс на следующий банковский день выше на 11 копеек, а евро – на 14 копеек.
Что происходило с курсом на межбанке
В течение рабочей недели курс доллара и евро на межбанке был нестабильным. Еще в понедельник доллар в покупке стоил 26,67, а к концу недели достигал 26,72.
В продаже курс в понедельник был по 26,69 грн/доллар, а к концу недели – 26,74 грн/доллар.
Как менялся курс доллара и евро:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).