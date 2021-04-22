Купить кулич или испечь самому: как выгоднее собрать пасхальную корзинку

Украинцы могут уложиться в 300 гривен, если все продукты в корзине будут собственного приготовления

На Пасху украинцев просят остаться дома и не идти в церковь, ведь количество больных пока растет. Больше всего в Киеве, где за сутки зафиксировали более полутора тысяч случаев. Но несмотря на это, в супермаркетах и на рынках людей много – делают закупки к праздникам. Дорого ли будет собрать пасхальную корзину?

Об этом узнавала корреспондент новостей "Сегодня" Анастасия Блищик.

До Пасхи чуть больше недели, а украинцы уже активно готовятся. И супермаркеты тоже. Во многих на входе выставили плетеные корзины. Большие, маленькие – на любой вкус. Цена зависит от размера. Дешевая – 300 грн, самая дорогая – 450. Сколько денег нужно, чтобы ее наполнить, украинцы уже знают.

Видео: Сегодня

Кому-то корзинка обойдется гривен в 300, потому что кулич, буженину и колбасу будут печь самостоятельно, а яйца красить домашние.

Различные салфетки с рисунками, полотенца, шоколадные зайчики – это тоже уже на прилавках. Кстати, большинство супермаркетов к празднику подготовили акционные предложения. В некоторых пасхальный каталог предусматривает скидки до 40%.

Читайте также: Все уже дороже, чем в Польше: "пасхальная корзина" дорожает, что будет с ценами к празднику

Ежегодно хозяйки ломают голову – печь куличи или покупать. В этом году выгоднее приобрести, ведь цены на продукты выросли, говорят эксперты. Рекордсменк – растительное масло. За литр придется выложить минимум 55 грн. За десяток яиц – 35, а иногда и 40. Килограмм муки – 25 грн. Столько же стоит и сахар. Эксперты прогнозируют: после пасхальных праздников цены несколько упадут.

"Это касается практически всего набора корзины, кроме овощей. Они росли, растут и будут расти примерно до конца мая – начала июня, когда начнутся первые поступления нового урожая", – говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Свежие куличи в супермаркетах появятся уже с понедельника. Но для нетерпеливых имеются замороженные – сырные. 40 минут постоит на столе и можно кушать. Маленькая стоит 14 грн. Самая большая, на 2 килограмма – 300 грн. Свежие будут дороже.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что пасхальная корзинка обойдется украинцам примерно в 1000 грн без алкоголя.

Также напомним, мы писали, где дешевле покупать продукты – в супермаркете или на рынке.