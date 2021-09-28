Кулеба призвал Венгрию не "раскручивать" эмоции из-за контракта с "Газпромом"

Кулеба призвал Венгрию не руководствоваться эмоциями / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Венгрию на "раскручивать" эмоции из-за подписания газового соглашения с "Газпромом".

Об этом глава МИД заявил во вторник, передает "Интерфакс-Украина" .

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"Я призываю венгерских партнеров в данный момент не "раскручивать" эмоции, они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально. Нужно действовать прагматично, искать выход из этого кризиса, который будет отвечать интересам и Украины, и Венгрии, потому что это также отвечает интересам Европы, – сказал политик.

Он также добавил, что исключение Украины из транзитной схемы было требованием Кремля, которое Венгрия выполнила.

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Кулеба сказал, что против того, чтобы руководствоваться эмоциями в этом случае и отметил, что Украина не отрицает права Венгрии заключать соглашение с "Газпромом".

В тоже время, глава ведомства уверен, что Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который включал бы транзит через Украину.

"Мы понимаем, что вопрос исключения Украины из схемы транзита было требованием РФ, Венгрия это требование приняла, это не соответствует нашим интересам, мы свои интересы защищаем. Вот и вся история, – добавил министр.

Во время пресс-конференции Кулеба также отметил, что Украина обратится к Еврокомиссии, чтобы выяснить, как эти соглашение повлияет на энергетическую безопасность ЕС.

Контракт Венгрии с "Газпромом"

В понедельник, 27 сентября стало известно о подписании длительного контракта Венгрии с российским "Газпромом", который предусматривает отказ от транзита газа через Украину.

Соглашение будет действовать 15 лет, а через 10 лет будет возможность пересмотреть его условия.

После окончания действия предыдущего контракта Венгрия будет получать газ по газопроводу "Турецкий поток", через Сербию и Австрию.