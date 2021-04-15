Кучеренко пожаловался в НАБУ и СБУ на премии для членов НКРЭКУ

Нардеп говорит, что настаивает на конфискации у членов НКРЭКУ незаконно выплаченных премий

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко направил заявление о совершении преступления 6 членами НКРЭКУ за незаконную выплату премий в размере 2,55 млн грн. Об этом Кучеренко сообщил во время брифинга в Верховной Раде 14 апреля, пишет "Obozrevatel".

"Я сегодня обратился в СБУ, НАБУ и полицию с заявлением о преступлении при выплате этой премии. Это циничное преступление должно быть наказано. Это вопрос не только морали и ответственности того, кто их назначил – а это в первую очередь президент – это еще вопрос наглого нарушения законов Украины", - заявил Кучеренко.

Он пояснил, что всего 6 членов НКРЭКУ незаконно присвоили 2 553 750 грн, которые вопреки требованиям закона были выплачены им в качестве "квартальных премий".

Кучеренко требует от НАБУ начать расследование по факту выплаты премий по статье 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

По его словам, первая часть незаконных премий за IV квартал была выписана еще 16 декабря 2020 года, то есть за несколько недель до окончания квартала, что является грубым нарушением закона о НКРЭКУ и государственной службе.

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"Тарасюку, Бабник и Ко так хотелось побыстрее получить бонус в конце прошлого года, что они даже не стали дожидаться формального завершения отчетного квартала. Премию утвердили за две недели до нового года. За І квартал 2021 года 1 276 875 грн премий выписали на следующий день после завершения отчетного периода. То есть 8-часового рабочего дня комиссии хватило, чтобы составить квартальный отчет, проанализировать его и оценить свою работу, как того требует закон", – пояснил нардеп.

Кучеренко добавил, что настаивает на конфискации у членов НКРЭКУ незаконно выплаченных премий и возмещения нанесенных государству убытков.

Напомним, 7 апреля члены НКРЭКУ решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. грн каждому, мотивируя это необходимостью "стимулировать высокоинтеллектуальный труд".

В 2020 году члены НКРЭКУ повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза – до 200 000 грн в месяц.