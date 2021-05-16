Крупные АЗС перестали продавать премиальное топливо. Мы разобрались, что происходит (видео)

Фото: Игорь Тимофеев, "Сегодня"

После того как Кабмин остановил рост цен на топливо и на период карантина ограничил торговую надбавку на бензин и дизель, на заправках приостановили продажу премиального топлива и бензина.

"Сегодня" рассказывает, что говорят представители крупных автозаправочных станций и какая ситуация сложилась на заправках.

WOG

"В связи с обнародованием проекта постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 09.12.2020 года № 1236", которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на горючее, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ +Mustang", – сообщили в компании.

В WOG рассказали, что вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ +Mustang.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

OKKO

"С введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, уcтановленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети", – заявили в компании.

В ОККО отметили, что временно приостановили реализацию PULLS 95 и PULLS Diesel.

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Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

SOCAR

"15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисление дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", – отметили в компании.

В сети SOCAR пропал из продажи бензин NANO 95.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

KLO

"Из-за введения государственного регулирования цен на горючее продажа VENTUS 95 и VENTUS Diesel стала невозможной. Также мы вынуждены уменьшить скидки по акции "Всем семь". Теперь максимальная скидка составит 5 грн/л", – рассказали в компании.

На данный момент временно приостановлена реализация премиального топлива VENTUS 95 и VENTUS Diesel.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что розничные сети АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и ДТ в пределах 10-50 коп./л и стоимость топлива не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек. Эксперты заявили, что это связано и с глобальным подорожанием нефти, и с внутренними особенностями украинского рынка.