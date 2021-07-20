Кризис на энергорынке приведет к возобновлению импорта электроэнергии из России и Беларуси, – экс-министр

Иван Плачков подчеркнул, что Россия и Беларусь заинтересованы в энергетическом кризисе в Украине, чтобы навязать свои поставки

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Критическая ситуация с запасами угля и сложности с проведением ремонтных кампаний могут привести к возобновлению импорта электрической энергии из России и Беларуси и попаданию Украины в зависимость от этих поставок. Об этом заявил экс-министр энергетики Иван Плачков, сообщает "Znaj.ua".

"Я прогнозирую, к началу отопительного сезона объем (импорта – прим.) будет увеличиваться, а в осенне-зимний максимум мы будем покупать очень большие объемы электроэнергии. Почему? Потому что сегодня на складах 1 миллион 100 угля. Такого не было за всю историю энергетики в Украине", - сообщил Плачков.

Экс-министр подчеркнул, что Россия и Беларусь заинтересованы в энергетическом кризисе в Украине, чтобы навязать свои поставки.

"Сегодня и Россия, и Беларусь будут продавать нам электроэнергию с большим удовольствием. Но технические вопросы через определенное время перейдут в политические. Это как было с газом – сначала по 50 долларов, потом по 250 долларов и все закончилось Харьковскими соглашениями", – сообщил Плачков.

Он допустил, что в случае усугубления кризиса, уже к Новому году Россия может начать шантажировать Украину остановкой поставок электроэнергии.

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Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов цены на электроэнергию упали ниже себестоимости.

В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго".

Причиной аномального обвала цен "Донбассэнерго" назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

Позже о критической ситуации в работной генерирующих мощностей сообщили компании "Центрэнерго" и "ДТЭК Энерго".