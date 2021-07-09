Кредиты для бизнеса от "ПриватБанка" стали еще доступнее – акция "Успешный бизнес" продолжается

В то время как другие банки ужесточают требования по кредитам, "ПриватБанк" их упрощает и снижает проценты

Кредитование в развитых и развивающихся странах является одним из наиболее действенных механизмов для развития экономики. А с точки зрения бизнеса возможность легко взять кредит – это уверенность в завтрашнем дне и перспективы развития собственного дела.

Особенно важно иметь такую поддержку в период кризиса. Но во время нынешнего коронакризиса многие украинские предприниматели столкнулись с тем, что банки стали весьма неохотно кредитовать малый и средний бизнес. Условия ужесточаются, процентные ставки растут.

Поэтому неудивительно, что кредитная программа "КУБ" – "Країна успішного бізнесу" – от ведущего украинского банка "ПриватБанк" – сегодня одна из самых популярных в стране. Каждый месяц в банке оформляется около 2000 таких кредитов. Только с начала 2021-го кредиты "КУБ" получили уже более 13 тысяч компаний и ФОП, общая их сумма составила 2,5 млрд грн.

По программе "КУБ" любой предприниматель или фирма, которые ведут свою деятельность не менее года и добросовестно возвращали кредиты раньше, имеют возможность получить от банка на год до 1 млн гривен на развитие или масштабирование своего бизнеса. Причем кредиты оформляются мгновенно, по вполне конкурентным ставкам и без залогового имущества.

А в июле этого года "ПриватБанк" объявил о проведении следующего этапа акции "Успешный бизнес", которая проходит в период пандемии для поддержки предпринимательства. Во время этого этапа акции беззалоговые кредиты по программе "КУБ" стали еще доступнее.

Акция проходит с 5 по 25 июля включительно. В этот период проценты по кредитам для бизнеса снизились. Раньше в течение первых 6 месяцев за пользование кредитом нужно было платить 1,6% в месяц от начальной суммы кредита, а следующие полгода – 1,4%. Теперь же первые 6 месяцев ставка составляет 1,4% в месяц, а оставшиеся 6 месяцев – 1,2%.

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Участвовать в акции могут все юридические лица и предприниматели, которые еще не воспользовались кредитной программой "КУБ" и у которых нет просроченной задолженности по действующим кредитам. Причем если финансовые показатели достаточны, кредит можно получить без залогового имущества.

Чтобы получить выгодный "акционный" кредит, нужно зайти на страницу https://kub.pb.ua и нажать слева кнопку "Отримати кошти". Затем нужно внести свои данные для связи и ожидать звонок из банка.

Предварительное решение банк выносит мгновенно. Если оно будет положительным, нужно будет направить в банк необходимые документы. Сделать это можно буквально за пару минут в "Приват24 для бизнеса" с компьютера или со смартфона. Подписать документы от банка также можно онлайн, воспользовавшись бесплатным сервисом SmartID. А деньги выдадут в течение трех банковских дней.

Добавим, что в ближайшее время "ПриватБанк" намерен провести еще несколько этапов акции "Успешный бизнес", во время которых украинские предприниматели смогут оформить банковские услуги и продукты по льготным ставкам. Следите за информацией на сайте "ПриватБанка" и читайте о новых акциях на нашем сайте.