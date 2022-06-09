Кредитные карты в военное время: как и сколько заплатят клиенты ПриватБанка

Украинцам расскали, как платить кредиты от ПриватБанка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для клиентов ПриватБанка с 1 июня работают новые правила: украинцы ежемесячно должны вносить платежи по карточным кредитам. Но для тех, кто не может платить из-за войны, банк предложили несколько вариантов выплат.

Об этом в интервью Минфину рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.

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Он рассказал, что клиентам не будут начислять штрафы за просроченные платежи по кредитным карточкам. Но сотрудники банка будут звонить таким клиентам и напоминать о платежах.

Он также отметил, что банк разработал несколько программ реструктуризации кредитов для каждого клиента. Например:

клиентам, которые будут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности, предложает сниженную ставку – 1,7%;

суммы задолженности, предложает клиентfv с ограниченными финансовыми возможностями установлен меньший ежемесячный платеж от 1,5% до 4,9%;

для клиентов, которые совсем не могут платить, будут оформлены отдельные кредиты.

Отметим, что? по данным Национального банка? по состоянию на 1 марта в Украине уровень "плохих" кредитов составляет 305 млрд грн. 43 млрд грн из них – долги физических лиц.

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Услуга рассрочки

Ранее "Сегодня" писали, что с 25 мая клиенты ПриватБанка могут покупать товары в кредит в сетях магазинов-партнеров.

Узнать о доступном лимите по кредиту можно в приложении "Приват24":

нажать "Сервисы";

затем "Кредиты" и "Оплата частями/Мгновенная рассрочка".

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для своих клиентов. Также мы писали, когда банк начнет выплачивать украинцам деньги от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.