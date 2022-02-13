Крах или незаметная потеря? Что будет с бизнесом, если в мире вдруг исчезнут соцсети

Бизнес и соцсети: что будет, если они исчезнут / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Соцсети для бизнеса – мощная платформа для маркетинга. Главное преимущество присутствия бизнеса онлайн – это широкий охват целевой аудитории. Открывая магазин, человек может либо ограничиться людьми, которые проходят мимо, или же имеет возможность охватить всю страну с помощью социальных сетей.

Интернет для всех

Основатель компании Performance Managment Сергей Сароян говорит, что интернетом сейчас пользуются буквально все – от детей до пенсионеров.

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"Молодежь платежеспособна уже, по крайней мере, с 16 лет, но что самое важное – подростки растут, увеличивают свои доходы и вместе с ними растет бизнес фирмы, где смогли наладить отношение со своими клиентами и грамотно представить свой бренд. Не говоря уже о том, что на фирму, у которой отсутствует страничка в соцсети, сейчас смотрят с некоторым подозрением", – говорит Сароян.

Эксперт отмечает, что с наибольшей вероятностью потребитель сделает выбор в пользу заведения с привлекательной страничкой, например, в Instagram или Facebook. Именно эти платформы являются самыми популярными среди украинцев, где их и пытаются соблазнить своими услугами представители бизнеса.

"Стоит понимать, что все это касается только компаний, чья деятельность тесно связана с работой с массовым клиентом – B2C, ну или производителей, которые реализуют свои товары через розничные сети: одежда, продукты питания и тд. У B2B или представителей бизнеса, работающих с другими компаниями, потребность в активном ведении соцсетей отсутствует. Для них гораздо важнее сарафанное радио и команда профессиональных продавцов", – рассказывает эксперт.

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Google и соцсети для продвижения товаров

Сароян объясняет, что речь идет о логистике, опте и промышленных производителях. Здесь гораздо важнее положительный опыт коммуникации с работником, который принимает решение о заключении договоров. Впрочем, наличие хотя бы номинальной странички в соцсетях, где будут указаны контакты и новости о новых акциях/скидках, все же лишним не будет.

Контрагентам важно знать, что бизнес жив, тогда как потенциальные клиенты могут и не найти сайт компании в выдаче Google. При этом соцсети – это не какой-то структурообразующий элемент, а всего лишь место для продвижения своих услуг и товаров.

"Если вдруг они внезапно пропадут, то какой-то катастрофы не произойдет, но создавать позитивное впечатление о бренде и получать обратную связь от клиентов станет сложнее", – рассказывает Сергей Сароян.

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Так что качественный товар, наличие странички в интернете, отметки на Google Maps, контекстной рекламы и прочей цифровой активности должно хватить для дальнейшего успешного существования фирмы.

В каких городах Украины лучше всего открыть бизнес

По словам президента Ассоциации налогоплательщиков Украины и члена Набсовета Украинской рады бизнеса Григола Катамадзе, Украина сейчас не может похвастаться тем, что вести бизнес в стране комфортно.

Однако эксперт отмечает, что в нашей стране все же есть определенные города, где все-таки создают небольшие оазисы для ведения бизнеса, и как ни странно, это вовсе не столица.

"Я бы не говорил о столице Украины, городе Киеве, так как это мегаполис и тут сосредоточены порядка 40% всех инвестиций в Украине. Я бы назвал Чернигов, Харьков, Днепр, Львов и Черноморск", – говорит Григол Катамадзе.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом разбирались, что такое опасный бизнес и почему на нем не получится заработать. А также рассказывали историю успеха одного из столичных салонов красоты.