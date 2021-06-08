Коснется каждого. Как в Украине начали перекраивать прожиточный минимум

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Верховная Рада в первом чтении утвердила законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате – от 40% в 2021 году с постепенным повышением до 50% к 2031 году. То есть, если сейчас средняя зарплата – 13 543 грн, то прожиточный минимум должен быть 5417 грн, а не 2270 грн.

От прожиточного минимума в Украине зависит минимальная пенсия и социальные выплаты, а также еще более сотни бюджетных расходов. Их размер тоже может измениться. И если законопроект примут окончательно, эти изменения затронут каждого украинца, говорится в сюжете "Сегодня".



Сюжет: Инна Христич

Прожиточный минимум сейчас

Он составляет 2270 грн. То, что этого недостаточно для жизни, признают и эксперты, и чиновники. Сейчас на эти деньги можно или оплатить коммуналку в 1-комнатной квартире не в отопительный сезон, или сделать два ПЦР-теста, или купить продуктов на две недели. Прожить месяц явно не получится. В Минсоцполитики подсчитали, что на это нужно минимум 4100 грн.

Вызывает вопросы и потребительская корзина, которая учитывается в расчете прожиточного минимума. В нее, к примеру, внесены одни туфли на два года, одни зимние ботинки на три года, по одному костюму, галстуку, джемперу и брюкам в год. Также считается, что в год украинцы потратят две зубные щетки и 12 рулонов туалетной бумаги. Это точно не соответствует реальности.

Сейчас от суммы прожиточного зависят 150 платежей из госбюджета, которые можно разделить на пять групп:

соцвыплаты;

минимальная зарплата и ее индексация;

пенсии;

денежная помощь сотрудникам бюджетной сферы;

штрафы.

Что хотят изменить

В новом законопроекте предлагают резко повысить прожиточный минимум, но при этом отвязать его от указанных выше бюджетных выплат.

"Идея – отвязать от прожиточного минимума платежи, которые не должны быть к нему содержательно привязаны. Например, размеры зарплат для сотрудников бюджетного сектора. Или размеры административных платежей и штрафов. По логике законопроекта, прожиточный минимум должен стать индикатором бедности: достаточно доходов получает определенное семья, или нужна помощь", – объяснила руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак.

Но из-за недостатка денег в бюджете не стоит ожидать скорого повышения социальных стандартов, даже если прожиточный минимум увеличат, считает експерт Центра Разумкова Ольга Пищулина:

"Прожиточный минимум можно ставит вообще любой – пять тысяч, 15 тысяч, 25... Он ни на что не влияет. Механизма привязки социальных стандартов к прожиточному минимуму в этом законопроекте нет".

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При этом сторонники законопроекта соглашаются, что пренебрежение возможностями бюджета может спровоцировать инфляцию. Впрочем, идею пересмотра прожиточного минимума одобряют.

"Будет немного больше помощь по бедности. Будет немного больше минимальная зарплата, минимальная пенсия. Вопрос в том, чтобы не получилось так, что на повышение минимальной зарплаты бюджет деньги даст, а на остальное скажут: "В пределах финансирования". Это тоже возможно. И тогда у нас квалифицированный работник получит практически минимальную зарплату", – добавляет Марчак.

А понятие потребительской корзины – минимального набора продуктов и других товаров – законодатели вообще хотят убрать. С этой инициативой согласны далеко не все. Например, глава Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что корзину нужно оставить, но изменить подход к ее наполнению.

"Принимается, что половину прожиточного минимума составляет питание... Или оно может быть 30%, или 70% – это наиболее дискуссионный вопрос. А остальное – это будут услуги... И их не надо высчитывать и нормировать", – предложила эксперт.

Впрочем, реальных изменений не стоит ждать минимум до 2025 года, ведь законодатели предусмотрели переходный период. Поэтому при условии окончательного принятия законопроекта искать средства на увеличение социальных выплат придется уже новому правительству и парламенту.

Напомним, эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский на телеканале "Украина 24" заявил, что законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате, который в первом чтении поддержала Верховная Рада, превращает прожиточный минимум в "виртуальный показатель, от которого ничего не зависит".