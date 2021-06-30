Конкуренция "Жулянам": аэропорт "Житомир" станет международным

Местные власти надеются, что воздушная гавань привлечет крупные авиакомпании и начнет полноценную работу уже в следующем году

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В аэропорту "Житомир" откроют пункт пропуска через государственную границу Украины. То есть, эта воздушная гавань сможет принимать и отправлять международные рейсы. Пункт пропуска будет работать как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 30 июня.

"Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского воздушного сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным режимом работы", – говорится в распоряжение правительства.

Местные власти рассчитывают, что житомирский аэропорт сможет привлечь иностранные авиакомпании.

"Нам нужно в 2022 году запустить аэропорт, потому что аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2023 году становится на полную реконструкцию: он больше года не будет работать, и это дает нам возможность привлечь авиакомпании в Житомир", – объяснял в интервью изданию Житомир.info мэр города Сергей Сухомлин.

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В Кабмине также рассчитывают, что международное авиасообщение привлечет инвестиции в регион, а также повысит туристический потенциал области.

Аэропорт "Житомир" существует с 1939 года. С 1990 года из него перестали совершать рейсы, в результате в 2011 году воздушная гавань лишилась сертификата гражданского аэропорта. В 2015 году сертификат аэропорту вернули, но рейсы начали возобновляться только в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпании сбегают из аэропорта "Киев" в "Борисполь".

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