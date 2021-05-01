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Концентрация операторов систем распределения энергохолдинга – это обычная мировая практика и не может считаться монополизацией рынка, так как облэнерго уже являются естественными монополиями на территории лицензионной деятельности

Об этом сообщил энергетический эксперт Александр Визир, глава ГС "Умные электросети Украины.

Эксперт заявил, что 30 апреля из СМИ стало известно о покупке 24% акций "Кировоградоблэнерго" компанией ДТЭК Сети. Александр Визир считает, что соглашение соответствует законодательству и не может расцениваться как монополизация рынка, так как операторы системы распределения – это природные монополии на территории своей лицензионной деятельности, которые занимаются электросетями.

"В определенной области или городе они не могут иметь конкурентов просто потому, что прокладывать альтернативные сети для передачи тока невыгодно и не имеет резонов", – подчеркнул эксперт.

Визир сообщил, что в соответствии с Законом Украины "О естественных монополиях" некорректно добавлять друг к другу объемы распределения или прибыли естественных монополий.

"Операционные процессы каждого ОСР зависят исключительно от территории, где они находятся и на которую распространяется территория действия их лицензии. Например, бизнес по распределению "Запорожьеоблэнерго" является монополией только на территории Запорожской области и не имеет отношения к другим областям. То же касается и "Кировоградоблэнерго". Соответственно, естественная монополия ОСР на какой-то территории не дает полномочий этому ОСР на другой".

Регулятор НКРЕКУ контролирует работу ОСР для того, чтобы исключить злоупотребления. Если есть нарушения, за это компании несут реальную ответственность.

"Стоит добавить, что (НКРЭКУ) реально штрафует за нарушения. Только в апреле значительные суммы штрафов были начислены Харьковоблэнерго и ДТЭК Киевские электросети. Различные территории лицензионной деятельности, различные владельцы, штрафуют – всех", – подчеркнул Визир.

При этом принцип контроля сохраняется, независимо от формы собственности, состава акционеров, публичности бизнеса. Регулятор равно контролирует все 32 ОСР в стране.

В Европе, по словам председателя Союза "Умные электросети", ситуация, когда один большой энергохолдинг работает во многих регионах страны на рынке распределения электроэнергии – это стандартная практика.

"Например, и Италии ОСР группы Enel обслуживает всю страну, кроме Рима и Милана. При этом их опять-таки жестко контролирует Регулятор. Как результат – качество образцовое: показатель отключений электроэнергии SAIDI в стране составляет около 40 мин. на год. Так что, господа, концентрация ОСР холдингами – это не "зрада". Это обычная мировая практика", – подчеркнул эксперт.

Напомним, 30 апреля компания "ДТЭК Сети" сообщила о покупке миноритарного пакета акций "Кировоградоблэнерго".