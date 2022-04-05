Компенсация за разрушенное жилье в Украине – кому могут отказать

В Украине разрабатывают механизм возмещений за утраченное жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о компенсации за имущество, утраченное или уничтоженное в результате агрессии России на территории Украины.

Как передает "Сегодня", законопроект предусматривает справедливые возмещения пострадавшим, но есть и те, кому могут отказать в получении компенсаций.

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Для запуска механизма планируется создать единый реестр имущества, куда будут вносить информацию о его повреждении или уничтожении российскими войсками. Речь не только о недвижимости после 24 февраля, но и обо всем потерянном после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

Как будут выплачиваться компенсации?

Законопроект предусматривает два вида компенсаций – первичную и полную. На первичную компенсацию деньги будут направляться из бюджета – на восстановление домов, школ, больниц, детсадов и других объектов инфраструктуры.

Полное возмещение будут взимать в виде репараций с России. Его будут выплачивать всем пострадавшим от войны украинцам, независимо от получения первичной компенсации.

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Выплаты будут осуществлять поочередно в пять этапов:

первыми имеют право на первоначальную компенсацию участники боевых действий, получившие инвалидность, члены семей погибших защитников, операторы объектов критической инфраструктуры;

имеют право на первоначальную компенсацию участники боевых действий, получившие инвалидность, члены семей погибших защитников, операторы объектов критической инфраструктуры; вторая очередь – выплаты всем участникам боевых действий и членам семей погибших воинов, юридическим лицам, учредителями которых являются УБД;

– выплаты всем участникам боевых действий и членам семей погибших воинов, юридическим лицам, учредителями которых являются УБД; третий этап – первичная компенсация всем гражданам Украины из уязвимых групп населения, микропредпринимателям, малому и среднему бизнесу;

– первичная компенсация всем гражданам Украины из уязвимых групп населения, микропредпринимателям, малому и среднему бизнесу; четвертая очередь – все другие граждане Украины и представители крупного бизнеса;

– все другие граждане Украины и представители крупного бизнеса; пятый этап – выплата иностранцам или лицам без гражданства, членам их семей и другим юридическим лицам.

Кто имеет право на возмещение?

Все граждане Украины, их наследники и юридические лица, чье имущество пострадало или было потеряно из-за вооруженной агрессии России, имеют право на компенсацию. Стоимость имущества должна составлять не менее 50 прожиточных минимумов, то есть от 124 тыс. грн.

Для получения денег или другой помощи нужно будет отправить заявление в "Дії" и дождаться внесения информации в реестр. Затем ответственная комиссия оценит и обследует уничтоженное имущество, зафиксирует все факты и определит размер и форму компенсации.

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После этого нужно будет дождаться своей очереди на получение первичной или полной компенсации.

Кому могут отказать в выплатах?

Согласно законопроекту, на компенсации не могут рассчитывать;

подсанкционные лица и связанные с ними лица;

граждане РФ;

юридические лица с бенефициарами из РФ или Беларуси, имеющие долю собственности в России или о владельцах которых ничего не известно, а также компании под санкциями.

В то же время ограничения не касаются россиян, помогавших сохранить целостность, суверенитет и независимость Украины, публично осуждавших агрессию РФ с 2014 года или раньше, не поддерживавших призывы к захвату Украины и в течение 10 лет не работавших в российских госорганах.

Отметим, что сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета в Верховной Раде. После того как депутаты проголосуют, закон сразу вступит в силу. Подробнее ознакомиться с предложениями можно по ссылке.

Выплаты и репарации

В марте правительство запустило программу помощи украинцам, пострадавшим от войны. Каждый предприниматель и наемный работник мог оформить заявку и получить 6500 гривен от государства.

Кроме этого, помогать будут тем семьям, у которых есть финансовые проблемы. В первую очередь, это семьи с тремя и более детьми, где один несовершеннолетний до 2 лет, и семьи с несколькими детьми, где один из них имеет инвалидность. За каждого члена семьи будут платить 2220 грн, но выплаты будут производиться раз в три месяца.

Раньше "Сегодня" писал, что украинцы могут подать заявку на возмещение жилья. Государство разрабатывает еще один вариант компенсаций – предоставление жилой площади.