Комиссии за безнал урежут: НБУ подписал меморандум с Visa и Mastercard

Платежные системы уже обратились к антимонопольщикам за разрешением на согласованные действия, а Нацбанк озвучил новые ставки

Безналичные операции станут дешевле / Фото: freepik.com

В Украине начнут постепенно снижаться комиссии интерчейндж, причем рыночным путем. Меморандум об этом подписали Национальный банк Украины (НБУ) и платежные системы Visa и Mastercard. До этого регулировать размер комиссий хотели законодательно, из-за чего банки грозились отключить Apple Pay и Google Pay в Украине.

К меморандуму могут присоединиться любые другие платежные системы и участники рынка. Как заявил замглавы Нацбанка Алексей Шабан, стороны достигли компромисса и будут поэтапно снижать предельный размер ставок внутригосударственных банковских комиссий.

Для этого Visa и Mastercard обратились за разрешением Антимонопольного комитета (АМКУ) на согласованные действия. После получения разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии:

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с 1 июля 2021 года – не более 1,2%;

с 1 июля 2022 – не более 1%;

с 1 июля 2023 – не более 0,9%.

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"Решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов пользователей платежных карточек, а также развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов", - считает Шабан.

Как сообщалось, ранее Украина попала в ТОП-10 европейских стран по платежам через гаджеты. Популярность NFC-оплат в стране растет, а большая часть из них осуществляется с помощью Goolge Pay и Apple Pay.