Клиентов меньше, а тарифы больше? Как война изменила работу Bolt и Uklon

Что происходит с рынком такси во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пооездки на такси с началом войны подорожали на 10-50% в зависимости от региона. При этом спрос сократился как минимум вдвое.

Об этом Liga.net сообщили представители Bolt и Uklon.

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Как рассказали в сервисе Bolt, подорожание произошло в марте 2022 года во всех регионах страны.

"Если до войны поездка в Киеве от Майдана Независимости до Центрального железнодорожного вокзала стоила около 70 грн, то сейчас стоимость составляет примерно 80-85 грн", – рассказал руководитель направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Сейчас же наблюдается рост среднего чека в городах примерно на 50% от довоенного показателя.

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В Uklon оценили рост среднего чека по Украине в 10%. Пересмотр тарифов в компании происходит регулярно, но если позволяют рыночные условия.

"Есть населенные пункты, где базовый тариф уже подняли в два-три этапа, чтобы не спровоцировать отказ от услуг драйверов. Ведь для большинства водителей Uklon стал местом основного заработка", – отметил в компании.

В мае показатели Uklon снизились на треть, апрельский разрыв – 44%. Если сравнивать нынешние показатели с февральскими – в компании количество заказов, суммы выручки и комиссии снизились в 2,5 раза. Например, в Киеве такси заказывают меньше на 45%, но автопарк Uklon не сократился.

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Через схожие проблемы проходит и Bolt. Однако сейчас спрос начал стабилизироваться – количество поездок уже составляет более половины от довоенных показателей.

Война и такси

После того, как Россия развязала большую войну против Украины, в зонах боевых действий прекратили оказывать немало услуг, в том числе вышли из рынка и таксисты.

В середине апреля сервис Uber сообщил о возобновлении работы в Киеве после получения разрешения от местных властей.

При этом сервисы такси, которые работают в Украине, также оказали немало поддержки во время войны. Они бесплатно возят военных, волонтеров и медиков. Водители могут пожертвовать деньги из поездки на гуманитарную помощь, перевозят продукты и товары первой необходимости из-за границы.

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